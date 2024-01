Tekken 8 ha venduto più del doppio di Street Fighter 6 al lancio in UK: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, nel suo ormai immancabile post che anticipa i dati della classifica inglese.

"L'anno scorso sono rimasto sorpreso da quanto fossero basse le vendite di Street Fighter 6 in UK, quantomeno in formato fisico (in digitale il gioco è andato bene)", ha scritto Dring. "Mi chiedevo se si trattasse di un trend che coinvolgeva l'intero genere."

"Tuttavia le vendite fisiche di Tekken 8 sono state buone, oltre il doppio rispetto a quelle totalizzate al lancio dal picchiaduro Capcom. Dunque, chi lo sa? Magari è stato solo un problema legato alla competizione."