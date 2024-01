Metro Awakening: il nuovo gioco della serie sarà in realtà virtuale, per un rumor

Metro Awakening è il titolo del nuovo gioco della serie sviluppata da 4A Games, che sarà in realtà virtuale: lo riferisce una fonte ritenuta attendibile da diversi leaker piuttosto noti, fra cui Tom Henderson, pur con qualche importante distinguo.

L'autore del post originale, infatti, ha specificato di non sapere se il gioco sarà esclusivamente in VR oppure si limiterà a supportare tale tecnologia con una modalità dedicata, come già accaduto in diverse occasioni. Inoltre non è chiaro se l'esperienza sarà in single player o includerà una qualche forma di multiplayer.

Certo, il nuovo Metro rientra nel lungo elenco di giochi che potrebbero essere all'imminente State of Play, dunque esiste la concreta possibilità che vedremo molto presto in azione il frutto del lavoro del team di sviluppo ucraino.