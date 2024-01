Palworld: come ottenere tanti Minerali Ferrosi e Lingotti di Metallo in poco tempo

Il Minerale Ferroso è senza dubbio la risorsa più utile in Palworld per potenziare il vostro personaggio e la base. Infatti, è necessario per forgiare tramite la fornace i Lingotti di Metallo, che a loro volta vi serviranno a vagonate per qualsiasi cosa: dal fabbricare le sfere Pal più potenti alle munizioni per le vostre armi, dalle infrastrutture della base all'equipaggiamento del vostro personaggio.

Tuttavia, al contrario di Pietre e Legname, al momento non esiste una struttura della base che permette di ottenere in maniera automatica grandi quantità di Minerale Ferroso, e di conseguenza di Lingotti di Metallo, in poco tempo. Infatti, all'apparenza l'unico modo per accumulare questa risorsa è quella di munirsi di piccone e tanta pazienza e andare a minare i blocchi di minerali sparsi per la mappa, un'attività a dir poco noiosa e anche poco pratica, visto che bastano giusto un paio di nodi per raggiungere il peso massimo trasportabile del vostro personaggio (anche potenziando la statistica apposita).

Per fortuna esiste un metodo abbastanza pratico per creare una sorta di cava per l'estrazione di Minerale Ferroso in cui far lavorare i vostri Pal, in modo tale da ottenere questa risorsa in grandi volumi in maniera automatica mentre vi dedicate ad altro.