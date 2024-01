Palworld: consigli e trucchi per sopravvivere nel 'Pokémon con le armi'

Palworld si sta rivelando il fenomeno del momento. Nei mesi antecedenti al lancio in accesso anticipato c'era davvero tanta curiosità per questa sorta di "Pokémon con le armi", come è stato ribattezzato dalla community, cosa che inevitabilmente ha attirato tanti giocatori come falene verso la luce. All'atto pratico, però, il titolo di Pocketpair si è dimostrato molto più di un semplice clone della celebre serie di Game Freak, mettendo sul piatto un riuscito ibrido di meccaniche survival e monster-taming, il tutto unito a un mondo open world piacevole da esplorare e un multiplayer basilare ma divertente.

Occhio alle statistiche

L'attacco base del personaggio è poco rilevante quando potete sfruttare la potenza dei Pal

Praticamente qualsiasi cosa farete in Palworld, dal combattere al raccogliere risorse, vi elargirà un piccolo quantitativo di esperienza. Salendo di livello avrete accesso a un numero maggiore di tecnologie e riceverete anche dei punti per potenziare le statistiche del vostro personaggio. Ecco questo si tratta di un aspetto assolutamente da non sottovalutare: non assegnate punti a casaccio, dato che al non c'è una funzione per resettare le statistiche. Forse in futuro un aggiornamento cambierà questo aspetto, ma ora come ora una volta investito un punto di un attributo non si torna più indietro e dunque è bene ragionare bene in che modo potenziare il personaggio.

Una cosa che avremmo tanto voluto sapere prima di spendere decine di ore nel gioco è che la statistica "Attacco" è quasi completamente inutile. Partendo da una base di 100, ogni punto speso garantisce un misero +2. Non solo, in generale l'attacco base del personaggio ha davvero pochissimo peso nei combattimenti, visto che il grosso del vostro potenziale offensivo dipende principalmente dal Pal che schierate in campo e dalle statistiche dell'equipaggiamento. Il consiglio insomma è non investire neppure un punto su questo attributo. Stesso discorso per "Velocità delle Attività", che determina il tempo necessario per fabbricare oggetti nella base. Potrebbe sembrare una statistica utile, ma in realtà è molto più efficiente sfruttare la manovalanza dei Pal per craftare al posto vostro strutture, equipaggiamenti e così via.

Piuttosto, vi suggeriamo di investire quanti più punti possibili in "PV", dato che altrimenti alcuni Pal vi metteranno in ginocchio con giusto un paio di attacchi, e "Resistenza", in modo da correre , schivare, scalare e picconare più a lungo. È utile anche "Peso Totale", ma senza strafare. A nostro avviso un valore tra 700-800 è più che sufficiente.