NVIDIA, driver 551.23 WHQL disponibili: ottimizzati per Suicide Squad e Tekken 8

NVIDIA ha reso disponibili i driver 551.23 WHQL per le schede video GeForce, ottimizzati per migliorare le prestazioni di Suicide Squad: Kill the Justice League e Tekken 8. Non solo: l'aggiornamento è raccomandato anche per Like a Dragon: Infinite Wealth.

A poche ore dal lancio dell'open beta di NVIDIA RTX Remix, il noto produttore non si ferma e introduce negli ultimi driver la modalità Ultra Low Latency per tutti i giochi DirectX 12: attivandola potremo diminuire la latenza tramite una riduzione della coda di rendering.