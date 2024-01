Enshrouded: già più di 50.000 giocatori contemporanei, ma ci sono problemi con il multiplayer

Questa è sicuramente la settimana dei survival su PC, considerando il successo di Palworld e quello dell'appena lanciato Enshrouded, che a poche ore dal debutto ha già superato i 50.000 giocatori contemporanei su Steam, come rilevato da SteamDB. Si tratta sicuramente di un ottimo risultato, considerato che anche in questo caso non stiamo parlando di una produzione gigantesca.