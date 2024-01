ID@Xbox presenta Indie Selects, la nuova iniziativa per promuovere i giochi indie

ID@Xbox ha annunciato il programma Indie Selects , una nuova iniziativa mossa a dare maggiore risalto ai giochi indipendenti disponibili per Xbox. Insomma, Microsoft ha deciso di rinnovare il suo impegno verso gli studi più piccoli, cercando di rendere Xbox una piattaforma ancora più accogliente che in passato.

Un'iniziativa per gli indie

Indie in primo piano su Xbox

Indie Selects include una selezione di giochi presenti sull'Xbox Store curata dal team ID@Xbox, che garantirà anche supporto sui suoi canali social e su altre fonti come Xbox Wire stesso. Nella sezione Giochi della dashboard di Xbox è stata inserita una sezione permanente dedicata ai giochi indie e ogni mercoledì sarà resa disponibile una nuova raccolta, con vari canali e temi a rotazione.

Il primo canale, chiamato semplicemente "Indie in primo piano", include dei titoli recenti raccomandati dal team ID@Xbox. "Sono giochi che abbiamo giocato e apprezzato, e crediamo che anche gli appassionati di giochi indie ne gioiranno." Da notare che non verranno inclusi i giochi presenti sul Game Pass, perché sono appunto nell'hub del Game Pass.

Il secondo canale è quello del tema settimanale, tipo "Giochi da giocare con il tuo gatto" o "Giochi per i più cattivi." "Stiamo lavorando su diverse idee divertenti per i temi che verranno introdotti nei prossimi mesi, e accetteremo suggerimenti tramite canali social per nuovi temi (o per i giochi da includere nei temi esistenti)."

Altri canali includeranno temi per evidenziare quei giochi che provengono da tutto il mondo, quelli di nuovi autori e i saldi di ID@Xbox. Ci saranno anche giochi preacquistabili. Infine, è stato aggiunto un canale che permette di aggiungere i giochi alla lista dei desideri.

Il premio dato ai giochi selezionati da ID@Xbox

"E ora la parte migliore: una volta al mese, nell'ultima settimana, presenteremo le nostre scelte per sei titoli designati come i nostri "Indie Selects" ID@Xbox. Tutto il team ID@Xbox voterà per selezionare i loro preferiti e questi sono i sei giochi di cui siamo sicuri che vi innamorerete. Questi sono giochi su cui vogliamo mettere il nostro marchio di approvazione. Non solo gli Indie Selects saranno presentati in una collezione speciale nel corso della settimana, ma li metteremo in evidenza sui nostri canali social e pubblicheremo un articolo su Xbox Wire per approfondire quali giochi sono stati selezionati e perché ci piacciono. Inoltre, gli sviluppatori riceveranno un premio digitale con il logo Indie Selects che potranno mostrare sui loro canali."