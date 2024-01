Palworld: come giocare in multiplayer in co-op e su server dedicati da 32 giocatori

Ma come funziona di preciso il multiplayer? Perché non è possibile giocare su server dedicati tramite Xbox o con la versione PC del Game Pass? Il cross-play è supportato? Se state cercando la risposta a una o più di queste domande, di seguito cercheremo di fare un po' di chiarezza e spiegarvi tutto quello che c'è da sapere sul multiplayer di Palworld .

Palworld è un nuovo gioco open world, dove è necessario sopravvivere a un modo pieno di pericoli catturando mostriciattoli chiamati Pal, raccogliendo risorse e costruendo la propria base e l'equipaggiamento da usare in battaglia. Non solo, il gioco offre anche una modalità cooperativa fino a 4 giocatori , nonché la possibilità di giocare in server dedicati con mondi condivisi da un massimo di 32 giocatori (almeno per ora).

Palworld supporta il cross-play, ma solo tra le versioni Xbox Series X|S, Xbox One e quella PC del Windows Store (inclusa quella del Game Pass). Il cross-play non è supportato, invece, per la versione PC su Steam, almeno per il momento.

Palworld per il momento non include alcuna modalità PvP , ma gli sviluppatori di Pocketpair hanno già confermato che tra i piani per il prossimo futuro c'è anche quello di aggiungere dei duelli tra giocatori in arene. In generale, l'obiettivo del team è quello di espandere le funzionalità e i contenuti relativi al multiplayer, inclusi ad esempio dei raid con boss.

Palworld: come giocare in multiplayer con gli amici tramite la co-op

Il metodo più pratico e veloce per giocare a Palworld con uno o più amici è tramite la modalità cooperativa, che supporta fino a un massimo di quattro giocatori. In questo modo potrete unire le forze per catturare i Pal, costruire assieme una florida base, dividervi i compiti per la raccolta di risorse e per il crafting, affrontare i dungeon sparsi nella mappa e così via.

Tuttavia, la co-op di Palworld è un po' particolare, dato che non potrete invitare un amico direttamente in partita, ma dovrete prima abilitare l'opzione per attivare il multiplayer nel vostro mondo e successivamente condividere il vostro codice d'invito.

Inoltre, dato che ogni personaggio è legato al mondo in cui è stato creato, per entrare in quello di un altro giocatore dovrete necessariamente crearne uno nuovo da zero la prima volta, i cui progressi saranno salvati nella partita dell'host. Di conseguenza, tenete presente che un giocatore ospite può continuare l'avventura con un personaggio realizzato per il multiplayer solo a patto che il proprietario del mondo in cui è stato creato sia in partita.

A parte queste limitazioni, giocare in multiplayer a Palworld non è complicato, vi basta seguire questi questi semplici step: Per chi ospita la partita (host) in un mondo già creato in precedenza

Dal menu principale seleziona "Inizia a giocare"

Nella schermata successiva scegli un mondo già creato in precedenza e seleziona "Cambia le Impostazioni del mondo" tra le opzioni nella parte bassa dello schermo

Dal menu che si apre assicurati che la voce "Multiplayer" sia su ON e poi premi su "Conferma"

Avvia la partita con il mondo selezionato e non appena possibile apri il menu e vai alla scheda opzioni. Sulla destra vedrai un Codice d'invito. Se è oscurato, clicca sull'icona a forma di occhio

Copia il codice e invialo all'amico o agli amici con cui vuoi giocare

Per chi ospita la partita (host) in un nuovo mondo

Dal menu principale seleziona "Inizia a giocare"

Nella schermata successiva seleziona "Crea un nuovo mondo"

Scegli un nome da dare al mondo dopodiché assicurati ce la voce "Multiplayer" sia su ON

Una volta impostato tutto, seleziona "Conferma" per creare il nuovo mondo e passare alla creazione del personaggio. Una volta concluso questo passaggio inizierà la partita

Dopo aver visto il filmato introduttivo apri il menu e vai alla scheda opzioni. Sulla destra vedrai un Codice d'invito. Se è oscurato, clicca sull'icona a forma di occhio

Copia il codice e invialo all'amico o agli amici con cui vuoi giocare

Per chi viene invitato