Granblue Fantasy Versus: Rising, il DLC di 2B da NieR: Automata ha una data di uscita

Inoltre, il lancio di 2B coincide con quello della versione 1.2 di Granblue Fantasy Versus: Rising, che andrà a introdurre anche le Weapon Cutouts per le lobby online e il costume Crimson Bomber per Zeta, in esclusiva per gli acquirenti del Premium Battle Pass.

Le altre novità in arrivo

Oltre all'aggiornamento con il DLC di 2B, in precedenza sono stati svelati gli altri contenuti in arrivo durante il resto dell'inverno e l'inizio della primavera per Granblue Fantasy: Versus Rising.

Ad esempio, ad aprile e a maggio sono in programma i debutti rispettivamente di Vane e Beatrix, con i due restanti lottatori del Character Pass 1 in arrivo ad agosto e ottobre. Nel mezzo sono in programma diversi aggiornamenti che andranno ad integrare la modalità "Grand Bruise!", un nuovo minigioco per la lobby online, una "Bonus Story" e una nuova modalità ancora da svelare.