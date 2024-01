AMD Ryzen 8000G: online i primi benchmark delle nuove APU e sono davvero fenomenali!

Esistono due grandi costanti nel mondo delle recensioni dell'hardware : ogni recensore proverà a tenere nascosti i risultati dei suoi test fino alla fine dell'embargo e ogni utente appassionato farà tutto quanto è in suo potere per trovare questi risultati prima della pubblicazione. Geekbench, un benchmark ampiamente utilizzato da testate di tutto il globo, è una vera e autentica miniera d'oro per quegli utenti che desiderano raccogliere qualche informazione preziosa prima del tempo. Oggi dobbiamo ringraziare Olrak29, che su X ci permette di spiare l'andamento di alcune APU Ryzen 8000G di AMD : in particolare il modello a 8 core Ryzen 7 8700G e il suo fratellino a 6 core, il Ryzen 5 8600G.

Grazie, Geekbench!

Il post su X dove si trovano i link per i 2 benchmark

Scandagliare "a mano" un database come quello di GeekBench è tutto meno che un'impresa semplice, ma ogni tanto permette di mettere le mani su qualche dato ancora non di dominio pubblico.

In questo caso, abbiamo modo di vedere a confronto diretto con i precedenti modelli due nuove APU AMD, il Ryzen 7 8700G e il Ryzen 5 8600G.

Prima di proseguire e mettere nero su bianco i numeri di Geekbench, ricordiamo che il Ryzen 7 8700G è una APU 8 core con frequenza base di 4.2 GHz e Turbo fino a 5.1 GHz mentre il Ryzen 5 5600G perde 2 core e 100 MHz di Turbo ma "guadagna" un clock di base leggermente più elevato (4.3 GHz).

Entrambe le APU sono state testate con la versione 6 di Geekbench, anche se solo l'8700G ha beneficiato dell'ultima release (6.2): benché l'8600G sia stato testato con la versione 6.0 il dato è comunque comparabile, anche se sarebbe stato ovviamente ottimale disporre di benchmark con la stessa versione.

L'APU Ryzen 7 8700G, rispetto alla versione minore, appare nel confronto diretto più veloce del 10% nel test single core e, forte del maggiore numero di core, ben il 25% più potente nei test multi core.

Facendo un rapido confronto con la precedente generazione di APU desktop, le serie 5000, il salto generazionale appare davvero importante e fa davvero ben sperare!

Non tutti i giorni è possibile vedere un incremento atteso fino al 40% per i carichi in single core e addirittura fino a quasi il 65% per i carichi in multi core!

Parliamo di un salto generazione come non se ne vedono tutti i giorni e anche mettendo sul piatto che la piattaforma 5000G non sia stata aggiornata da più di 2 anni, a nostro avviso non cambia lo stupore e la sempre maggiore voglia di provare queste nuove soluzioni!