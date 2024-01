Starfield: i miglioramenti all'illuminazione nel grosso update in beta sono notevoli

I commenti su questo aspetto, come sul miglioramento nella qualità di alcuni materiali e superfici e di varie texture, sono decisamente positivi da parte della community, come dimostrano anche vari thread aperti sul subReddit ufficiale di Starfield.

Starfield ha recentemente ricevuto il grosso update 1.9.47 , al momento ancora in versione beta ed esclusivamente legato alla versione PC, e i primi risultati di questo risultano già ben visibili nelle testimonianze dei giocatori, in particolare per quanto riguarda il nuovo sistema di illuminazione .

Tanti miglioramenti in beta

La gestione della luce appare più naturale, molto meno tagliata rispetto a quella presente nella versione originale, con ombre più morbide e una diffusione più convincente sulle superfici, oltre a possibili evoluzioni per quanto riguarda ambient occlusion e altre caratteristiche.

Viene ridotto anche l'effetto di flickering, ovvero lo sfarfallio che caratterizza alcune ombre nella versione standard, anche se le testimonianze riportano ancora di qualche problema nell'illuminazione all'interno delle caverne.

Il nuovo aggiornamento in beta porta anche diverse altre novità al gioco e si tratta solo del primo aggiornamento maggiore previsto per il 2024, in un programma annunciato da Bethesda che dovrebbe vederne uscire uno ogni 6 settimane circa. Nel frattempo, restiamo in attesa della data di lancio dell'update 1.9.47 a tutto il pubblico.