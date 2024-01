Starfield: il nuovo aggiornamento è disponibile in beta su Steam, ecco le novità

Il nuovo, corposo aggiornamento di Starfield è ora disponibile in beta su Steam, con Bethesda che ha condiviso anche le note ufficiali con tutte le modifiche e le correzioni apportate, incluse quelle che saranno disponibili anche su Xbox Series X|S una volta che finirà il periodo di testing.

Bethesda in precedenza aveva promesso che il nuovo aggiornamento sarebbe stato il più grande di sempre ed effettivamente la lunghezza delle note ufficiali lo confermano. Sono presenti infatti oltre 100 tra correzioni e miglioramenti, orientati in particolar modo all'esperienza utente e le missioni. Si tratta inoltre del primo di una lunga serie di aggiornamenti da parte dello studio che verranno pubblicati ogni sei settimane per tutto il 2024.