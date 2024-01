Classifica giapponese: Super Mario Bros. Wonder la spunta su un grande avversario per poco

Famitsu ha pubblicato le vendite di software e hardware per videogiochi in Giappone per la settimana dall'8 gennaio 2024 al 14 gennaio 2024. Iniziamo con la Top 10 dei giochi più venduti (tra parentesi le vendite totali al 14 gennaio):

[NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) - 25,523 (1,670,688) [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) - 25,164 (920,203) [PS5] Marvel's Spider-Man 2 (SIE, 10/20/23) - 18,867 (213,392) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,098 (5,672,514) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) - 7,311 (1,155,920) [NSW] Pokemon Scarlatto / Pokemon Violetto (The Pokemon Company, 11/18/22) - 7,285 (5,273,318) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,261 (3,418,956) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) - 6,549 (7,667,761) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 6,413 (5,424,782) [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch (Takara Tomy, 10/06/23) - 6,313 (173,651)

Come potete vedere, Marvel's Spider-Man 2 riesce a ottenere la terza posizione rispetto alla quinta della scorsa settimana, pur vendendo circa 9.000 copie in meno. In generale, è stata una settimana molto lenta per il Giappone, con le prime due posizioni che lottano intorno alle 25.000 unità, quanto la scorsa settimana i due giochi avevano venduto 99.000 (Momotaro) e 95.000 (Super Mario Bros. Wonder) unità.