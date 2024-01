I giochi e le console più vendute in Giappone a inizio 2024 mostrano numeri incredibili

La testata giapponese Famitsu ha condiviso i giochi e le console più vendute in Giappone a inizio gennaio 2024. Iniziamo subito con la classifica software (il secondo valore indica il numero totale di copie al 7 gennaio 2024):

[NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 99.358 / 895.039 [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 95.764 / 1.645.165 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 30.818 / 5.662.416 [NSW] Pikmin 4 - 29.582 / 1.148.609 [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 27.982 / 194.713 [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch - 20.030 / 167.338 [NSW] Pokemon Scarlatto / Violetto - 19.670 / 5.266.033 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 18.094 / 5.418.369 [NSW] Minecraft - 17.473 / 3.411.695 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 16.558 / 7.661.212

La Top 10 software è composta come sempre quasi totalmente da giochi Nintendo Switch, ma PS5 riesce a ritagliarsi uno spazietto grazie a Marvel's Spider-Man 2 che mantiene, al pari della settimana precedente, il quinto posto. Ottimi risultati invece per Momotaro Dentetsu World, il gioco di Konami che a questo giro ha superato persino Super Mario Bros. Wonder. Per il resto, la classifica è perlopiù composta da esclusive di Switch, più il sempreverde Minecraft.