Street Fighter 6 supera un nuovo record di vendite dopo circa sette mesi dall'uscita

Capcom ha annunciato che Street Fighter 6 ha venduto oltre 3 milioni di unità in tutto il mondo (dati aggiornati al 3 gennaio 2024). Street Fighter 6 è stato pubblicato nel giugno 2023, sette anni dopo il precedente titolo del franchise: il risultato è stato quindi ottenuto in circa sette mesi.

Nel suol comunicato sul sito ufficiale, Capcom spiega che ha lavorato "per catturare un maggiore interesse e attenzione per il titolo con continui aggiornamenti dei contenuti, tra cui ampie collaborazioni, personaggi aggiuntivi e costumi (come i costumi aggiuntivi dei personaggi "Outfit 3"), che hanno contribuito a far crescere le vendite di Street Fighter 6 oltre i 3 milioni di unità a livello globale".

"Inoltre, Street Fighter 6 ha ricevuto il plauso della critica ed è stato riconosciuto come il miglior gioco di combattimento dell'anno, vincendo il Best Fighting Game Award ai The Game Awards 2023, una delle più grandi cerimonie di premiazione a livello globale, che riconosce i risultati annuali dei videogiochi e dei loro creatori attraverso un voto misto di testate giornalistiche internazionali e fan del gioco."

"Capcom rimane fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutti i giocatori sfruttando le sue capacità di sviluppo di giochi leader del settore per creare esperienze di gioco altamente divertenti."