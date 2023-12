Street Fighter 6: il set di costumi Outfit 3 costa tantissimo, più dell'edizione Deluxe

Capcom ha pubblicato il set di costumi "Outfit 3" per i principali 18 personaggi di Street Fighter 6. Potete vederne il trailer poco sotto, ma c'è un dettaglio che è stato notato dai giocatori: per ottenerli tutti è necessario spendere un centinaio di euro/dollari.

L'unico modo per ottenere questi costumi è con i Fighter Coins: non è infatti possibile sbloccare questo costumi tramite il World Tour. Inoltre, ricordiamo che i Fighter Coins non possono essere ottenuti giocando. Questo significa che non si può far altro se non pagare denaro reale per poter ottenere tutti i costumi.