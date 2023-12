I vincitori dei PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia sono stati svelati

Il " Partner Award ", assegnato a titoli sviluppati in Giappone/Asia con ottime vendite mondiali tra ottobre 2022 e settembre 2023, è stato ottenuto da:

Il " Grand Award ", assegnato ai tre giochi sviluppati in Giappone/Asia che hanno ottenuto le più alte vendite mondiali tra ottobre 2022 e settembre 2023, è stato ottenuto da:

I voti del pubblico

Armored Core VI Fires of Rubicon

Infine, vi è una categoria slegata ai risultati commerciali e assegnata unicamente in base ai voti dei giocatori, che hanno scelto tra i 30 migliori giochi (in termini di numero di ore giocate in Giappone/Asia tra l'ottobre 2022 e il settembre 2023).

I vincitori degli "Users' Choice Award" sono:

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Japan)

Persona 5 Royal (ATLUS)

Resident Evil 4 (Capcom)

Infine, vi ricordiamo che sono anche in arrivo di The Game Awards.