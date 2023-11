The Game Awards 2023, ecco i giochi della categoria Players' Voice per il Round 2

Geoff Keighley ha annunciato i giochi della categoria Players' Voice ai The Game Awards 2023 selezionati dal pubblico che ha votato sul sito dell'evento. Si passa ora al Round 2: da questa lista usciranno solo cinque titoli.

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Hogwarts Legacy

Honkai Star Rail

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come si può notare, di fianco a produzioni estremamente blasonate come Zelda, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man 2 e Hogwarts Legacy troviamo anche il sorprendente Lies of P, il soulslike che reinterpreta Le Avventure di Pinocchio, nonché un titolo "ongoing" come Genshin Impact.