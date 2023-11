Apple e Goldman Sachs si separano: cosa cambierà per chi possiede una Apple Card

La fine della partnership riguarda sia la Apple Card che il conto risparmio, con l'azienda che però, in replica, ha dichiarato che continuerà a offrire "gli strumenti e i servizi migliori" per i clienti.

In cerca di nuovi partner

La collaborazione di prestigio tra Apple e Goldman Sachs partita nel 2019, con ottime premesse, è già giunta al capolinea

La Apple Card ha conquistato i favori dei clienti, tuttavia, alcuni inconvenienti verificatisi, tra cui i prolungati tempi di attesa per le transazioni e altri problemi legati al conto risparmio, hanno portato alla ritirata del gruppo bancario.

Inoltre, c'è stata la voce che Goldman Sachs volesse interrompere la sua collaborazione al fine di ridurre le proprie attività lato consumer.

Apple sarebbe già al vaglio dunque di un nuovo partner, con l'intenzione di preservare le proprie ambizioni senza ridimensionare i servizi che godono dell'apprezzamento della clientela.

Sembra che Synchrony Financial stia emergendo come un possibile candidato.

Nota per fornire finanziamenti a consumatori in diverse categorie, in passato, l'azienda aveva gareggiato con Goldman per instaurare una collaborazione con Apple.

Un altro candidato potenziale sarebbe American Express; tuttavia, sembra che quest'ultima abbia delle incertezze, comprese preoccupazioni per eventuali perdite finanziarie legate all'Apple Card, che deve comunque continuare a utilizzare Mastercard fino al 2026.