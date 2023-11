Terminator: Dark Fate - Defiance, la data di uscita è stata rimandata a pochi giorni dal D1

La dichiarazione completa di Slitherine Games

Slitherine Games ha scritto su Steam quanto segue: "Comprendiamo che questa notizia possa essere una delusione per molti di voi, ma questa decisione è stata presa per garantire un'esperienza di gioco meticolosamente realizzata e rifinita."

"Il nostro team è convinto che dedicare qualche settimana in più per perfezionare, migliorare e risolvere eventuali bug esistenti migliorerà notevolmente la qualità complessiva del gioco. Crediamo fermamente nel potenziale di questo gioco e pensiamo che vi piacerà. Ecco perché stiamo facendo del nostro meglio per creare l'esperienza di gioco più fluida e divertente possibile."

"L'allungamento dei tempi ci permette di concentrarci su aspetti cruciali come i test multigiocatore, l'implementazione di ulteriori miglioramenti della qualità della vita e la risoluzione di questioni specifiche sollevate dalla nostra comunità, come quelle relative alle prestazioni. Ciò include miglioramenti all'infrastruttura dei server per una migliore copertura globale e la risoluzione di problemi legati alla selezione di schede video non discrete, alle schermate di esercitazione e ai problemi riscontrati con le risoluzioni ultra-wide."

"Apprezziamo la vostra pazienza e il vostro sostegno durante questo periodo di perfezionamento. Ci impegniamo a fornire un gioco che superi le vostre aspettative e vi ringraziamo per la vostra comprensione riguardo a questo necessario ritardo."

"Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sui progressi di Terminator: Dark Fate - Defiance mentre lavoriamo instancabilmente per offrirvi un'esperienza di gioco eccezionale il 21 febbraio 2024."