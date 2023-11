Payday 3, disponibile l'aggiornamento Legacy Heist con due mappe classiche

Payday 3 ha ricevuto l'aggiornamento Legacy Heist, un pacchetto gratuito che include due mappe classiche provenienti dal secondo episodio della serie targata Starbreeze, nella fattispecie Cook Off e Turbid Station.

Capace di totalizzare oltre 3,1 milioni di giocatori unici a settembre, Payday 3 ha purtroppo perso rapidamente mordente anche per via della lentezza con cui gli sviluppatori hanno introdotto i tanto attesi nuovi contenuti.

Da questo punto di vista, il Legacy Heist si pone un po' come un contentino, visto che si limita a riproporre due colpi tratti da Payday 2: per qualcosa di inedito bisognerà attendere l'espansione Syntax Error, che dovrebbe in teoria arrivare il mese prossimo.