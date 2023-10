Payday 3: oltre 3,1 milioni di giocatori unici a settembre

Quello di Payday 3 probabilmente non verrà ricordato come il miglior debutto per un titolo multiplayer per via dei numerosi problemi ai server, ma nonostante tutto l'heist game di Starbreeze è riuscito ad attrarre oltre 3,1 milioni di giocatori unici nel mese di settembre 2023.

La conferma arriva da un comunicato stampa diramato dall'azienda, dove afferma che dal lancio in accesso anticipato avvenuto il 18 settembre alla fine del mese Payday 3 è stato giocato da 3.167.938 di utenti unici.

Numeri indubbiamente positivi e giustificati dal grande seguito di fan conquistato dalla serie con i primi due capitoli nonché dalla presenza di Payday 3 nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.