Payday 3: problemi ai server risolti, grosso aggiornamento in arrivo con oltre 200 correzioni

Tra ottobre e novembre sono in programma ulteriori update con svariate correzioni, nonché nuove funzionalità e contenuti, tra cui nuovi colpi in banca . Il team ha anche promesso di avere in programma anche degli aggiornamenti mirati a specifiche piattaforme.

In aggiunta, lo studio afferma che ora che tale problematiche sono state sistemate intensificherà l'attività commerciale di Payday 3 e concentrerà i suoi sforzi sul supporto post-lancio, che include tra le altre cose un aggiornamento con oltre 200 cambiamenti alla qualità della vita per tutte le piattaforme in arrivo queste mese.

Tramite un comunicato inviato alla redazione di Eurogamer, Starbreeze ha annunciato di aver risolto in via definita i problemi ai server di Payday 3 , con il team che assicura che il matchmaking ora è "stabile" e offre "buone performance".

Le parole del CEO di Starbreeze

Al comunicato è allegato anche il commento di Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze, che ha spiegato che il modello di business di Payday 3 "è una maratona e non uno sprint" e che per questo motivo il team di sviluppo ha tutte le intenzioni di rimettersi in carreggiata e supportare a lungo il gioco.

"Innanzitutto vorrei ringraziare i nostri giocatori per la pazienza che ci hanno dimostrato. La nostra community è il motore che fa progredire sia i nostri giochi che la nostra azienda", ha dichiarato Sjögren nella dichiarazione condivisa con Eurogamer.

"Non c'è bisogno di ripetere che questo non è stato l'inizio che volevamo, ma allo stesso tempo, il nostro modello di business è una maratona e non uno sprint e continueremo instancabilmente a costruire un Payday 3 più grande e migliore per offrire il massimo valore possibile ai nostri giocatori."