Apple iPad Air (5ª Gen) in sconto tramite le offerte di Amazon Italia nel modello da 64 GB

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per un Apple iPad Air (5ª Generazione). Lo sconto segnalato è del 18% rispetto al prezzo consigliato, ovvero di 140€ circa. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 789€. Il prodotto non è al prezzo più basso di sempre per la piattaforma, in quanto è a 50€ sopra il minimo storico, ma si tratta del migliore prezzo degli ultimi mesi. Sono inoltre disponibili un numero limitato di unità (10 al momento della scrittura). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPad Air (5ª Generazione) dispone di un display Liquid Retina da 10,9"1 con True Tone e monta un Chip Apple M1 con Neural Engine. La fotocamera frontale è da 12MP con ultra‐grandangolo e Inquadratura automatica. Lo spazio di archiviazione di questo modello è da 64 GB. La batteria promette 24 ore di utilizzo.