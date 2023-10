Diablo 4: annunciata una diretta dedicata alla Stagione del Sangue, ecco data e orario

Gli sviluppatori di Blizzard sono pronti a snocciolare tutte le novità e i dettagli sulla Stagione del Sangue di Diablo 4 che prenderà via il prossimo a metà ottobre in occasione di una diretta che andrà in onda mercoledì 4 ottobre 2023 alle 20:00 italiane.

Potrete seguire la livestream su Twitch a questo indirizzo o sul canale YouTube ufficiale della serie Diablo.