Assassin's Creed Mirage in mostra a Venezia per la Giornata Mondiale dell’Architettura

Assassin's Creed Mirage è protagonista di una mostra a Venezia, organizzata da Game Art in occasione della Giornata Mondiale dell'Architettura che si celebra oggi, 2 ottobre, in concomitanza con la Biennale.

In uscita il 5 ottobre su PC, PlayStation e Xbox, Assassin's Creed Mirage ci condurrà nella Baghdad del IX secolo, al tempo del califfato abbaside. Si tratta del sedicesimo episodio della popolare serie di Ubisoft, che ha venduto oltre 200 milioni di copie e ha dato vita a un vasto universo multimediale.

In occasione del lancio di Assassin's Creed Mirage, e in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Architettura del 2 ottobre 2023 e con la Biennale di Venezia, si terrà la mostra di Game Art Architettura, arte e fotografia in Assassin's Creed, organizzata da Neoludica Game Art Gallery, il progetto artistico della critica d'arte Debora Ferrari e dello scrittore Luca Traini, che dal 2008 valorizza il dialogo tra l'arte digitale e quella contemporanea.

La mostra illustrerà il meticoloso lavoro di riproduzione architettonica digitale di alcune delle città che hanno fatto da scenario alla saga di Assassin's Creed, mostrando le opere degli artisti del team di sviluppo di Assassin's Creed Mirage e di altri artisti del collettivo Neoludica ispirati dalla serie. A completare l'esperienza ci sarà il team di Assassin's Creed Cosplay Italia.