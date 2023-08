Assassin's Creed Mirage: la data di uscita è stata anticipata, è entrato in fase gold

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Mirage è entrato in fase gold e, a sorpresa, che la data di uscita è stata anticipata al 5 ottobre 2023, ovvero una settimana prima di quanto precedentemente indicato.

Per i meno avvezzi al gergo, quando un gioco "entra in fase gold" significa che lo sviluppo è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie fisiche, che verranno successivamente inviate nei negozi di tutto il mondo. In pratica è l'ultimo step che anticipa la pubblicazione e dunque salvo catastrofici imprevisti, Assassin's Creed Mirage arriverà nei negozi il 5 ottobre senza alcun ritardo sulla tabella di marcia.