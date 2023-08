The Pokémon Company annuncia la Honolulu 2024 World Championships e fa una donazione alle Hawaii

The Pokémon Company ha annunciato che i Campionati Mondiali di Pokémon torneranno alle Hawaii il prossimo anno. Successivamente ha anche annunciato una donazione di 200.000 dollari a un fondo di soccorso per gli incendi di Maui. Ricordiamo che il disastro naturale causato circa 100 vittime in base ai dati più recenti, con un bilancio di 6 miliardi di dollari di danni.

I Campionati Mondiali di Pokémon del 2024 si svolgeranno nella città di Honolulu, che non si trova sull'isola di Maui ma sull'isola di Oahu. Le Hawaii hanno ospitato i campionati tre volte in passato - 2007, 2010 e 2012 - ma tutti e tre gli eventi si sono svolti a Oahu. Pokémon e le Hawaii hanno uno stretto rapporto anche per il fatto che i capitoli Sole e Luna sono stati ispirati da tali isole.