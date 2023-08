The Pokémon Company sta valutando come creare giochi di qualità a ritmo costante

"Penso che siamo ancora operando in questo modo, ma, man mano che gli ambienti di sviluppo cambiano, ci sono sempre più discussioni su come possiamo continuare a farlo, assicurandoci al contempo di immettere sul mercato prodotti di qualità ."

"Penso che in generale, se si guarda al passato, il percorso che abbiamo intrapreso fino ad ora è stato quello di una pubblicazione regolare di prodotti con una cadenza abbastanza fissa ", ha detto Utsunomiya. "Abbiamo sempre avuto prodotti che potevano arrivare sul mercato e nuove esperienze per i nostri clienti, e questo è il modo in cui abbiamo operato finora."

Stando alle dichiarazioni di Takato Utsunomiya, il chief operating officer di The Pokémon Company, ci sono delle discussioni interne all'azienda volte a garantire un certo livello qualitativo per i prossimi giochi Pokémon senza ridurre i ritmi di pubblicazione regolari ed elevati a cui sono abituati i fan.

Pokémon: troppi giochi in troppo poco tempo?

Nonostante numeri di vendita straordinari, gli ultimi giochi della serie usciti lo scorso anno, ovvero Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Scarlatto & Violetto, sono stati aspramente criticati sul fronte grafico e tecnico. In particolare i giochi di nona generazione al lancio hanno mostrato il fianco a una serie di bug e magagne tecniche non trascurabili che hanno fatto storcere il naso anche ai fan più sfegatati.

Per alcuni parte del problema è rappresentato dagli elevati ritmi con cui The Pokémon Company sforna nuovi giochi (ad esempio, solo tra il 2019 e il 2022 sono usciti tre giochi principali e vari DLC), laddove invece quelli medi dell'industria sono diminuiti negli ultimi anni in quanto lo sviluppo di un videogioco sta diventando un processo via via sempre più complesso e lungo. Di conseguenza Game Freak non avrebbe il tempo materiale per rifinire al meglio ogni nuovo gioco della serie, un problema che sembrerebbe sempre più evidente a ogni nuova uscita.

A quanto pare The Pokémon Company non sta trascurando questo aspetto, o perlomeno così sembrerebbe dalle parole di Utsunomiya, il che dovrebbe far ben sperare per i giochi futuri.