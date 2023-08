Lords of the Fallen: un lungo video gameplay mostra combattimenti e boss

Questa dinamica di gioco ha una grande importanza anche durante i combattimenti. Se verremo sconfitti, infatti, non torneremo al checkpoint, bensì resusciteremo immediatamente nel punto in cui siamo morti, ma all'interno di Axiom, e avremo così una seconda chance contro il nostro uccisore.

A tal proposito il filmato pone l'accento sulla capacità del protagonista di viaggiare tra due diversi mondi , ovvero Axiom, il regno dei vivi, e Umbral, quello dei morti. Il mondo di gioco delle due realtà è sovrapponibile ma non del tutto identico. Ad esempio, nel filmato vediamo come sia possibile raggiungere zone apparentemente inaccessibili entrando nel regno di Umbral, ma al costo di dover fare i conti con nemici assenti in Axiom.

Tramite il canale YouTube di GameSpot, CI Games ed Hexworks hanno presentato un video gameplay di circa 17 minuti di Lords of the Fallen , che potrete visualizzare di seguito.

Le ultime novità, tra supporto post-lancio e durata dell'avventura

Grazie alle ultime interviste concesse dal team di sviluppo di Hexworks sono arrivati tanti nuovi dettagli su Lords of the Fallen, tra cui il numero di ore necessarie per arrivare ai titoli di coda e i piani per il supporto post-lancio.

Sulle nostre pagine inoltre abbiamo pubblicato questa settimana un nuovo provato di Lords of the Fallen, in cui vi offriamo le nostre prime impressioni su questo soul-like con ambientazione dark-fantasy. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 13 ottobre 2023.