Lords of the Fallen: svelata la durata, ecco quante ore servono per finirlo

Nelle ultime ore sono usciti in rete numerosi articoli di provato di Lords of the Fallen e interviste al team di sviluppo di Hexworks. Tra i vari dettagli emersi c'è anche una stima sul numero di ore che mediamente i giocatori impiegheranno per completarlo.

Stando al capo dello studio, Saul Gascon, la prima partita richiederà 30+ ore per arrivare ai titoli di coda, mentre un giocatore che ha completato almeno una volta l'avventura e conosce dunque le dinamiche di gioco così come il posizionamento di oggetti e nemici dovrebbe impiegare circa 25 ore.

"L'esperienza in single-player per noi, che conosciamo qualsiasi nemico si presenti, sappiamo tutto su di esso, si aggira intorno alle 25 ore. Per un nuovo giocatore sono circa 30 o più", ha detto Gascon in un'intervista con MP1ST.

Gascon ha aggiunto che Lords of the Fallen offre un'alta rigiocabilità, menzionando la presenza di tre finali differenti, la modalità New Game Plus e la possibilità di giocare più classi differenti.