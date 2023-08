GTA Online, modalità Assalto a Cayo Perico ed elicottero Buckingham Conada disponibili

GTA Online ha ricevuto con l'ultimo aggiornamento la modalità Assalto a Cayo Perico e l'elicottero Buckingham Conada, ma non solo: scopriamo le ultime novità introdotte da Rockstar Games per la piattaforma multiplayer di Grand Theft Auto.

Con GTA 5 e Online a quota 180 milioni di copie vendute, è chiaro che gli update continueranno ad arrivare per fare in modo che una base d'utenza così ampia trovi sempre nuovi motivi per tornare a giocare.

In questo caso avremo modo di ritrovare le emozioni di una delle missioni più entusiasmanti di GTA Online con Assalto a Cayo Perico, una modalità competitiva in cui due squadre, una di invasori e una di guardiani, devono scontrarsi sulle spiagge di una splendida isola.

Una squadra ha il compito di infiltrarsi per cercare di accedere a un computer, mentre nel contempo la squadra opposta deve proteggere il dominio di El Rubio fino alla fine del tempo, respingendo tutti gli aggressori che riescono a penetrare le difese dell'isola.