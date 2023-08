Nickelodeon: All-Star Brawl 2, un gameplay trailer mostra la potenza di SpongeBob

Non lasciatevi ingannare dal sua ingenuità e spensieratezza, quando c'è da menare le mani SpongeBob non si tira di certo indietro, come ci dimostra il nuovo gameplay trailer di Nickelodeon: All-Star Brawl 2 tutto dedicato allo stile di combattimento dell'iconica spugna di mare gialla.

Stando alla descrizione offerta dagli sviluppatori, SpongeBob è il classico personaggio "facile da usare, difficile da padroneggiare" e dunque adatto a tutti, dal neofita che vuole iniziare a imparare le dinamiche di gioco con un personaggio accessibile, al giocatore più esperto che vuole sfruttare al massimo il suo moveset.

A tal proposito SpongeBob può utilizzare un mix di colpi di karate, bolle di sapone e una serie di gadget per cogliere di sorpresa gli alleati. Di contro i suoi attacchi corpo a corpo hanno una portata molto limitata e la sua velocità di movimento è inferiore a quella di molti altri personaggi.