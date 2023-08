Nickelodeon All-Star Brawl 2: annunciato Plankton come personaggio giocabile

In occasione dell'EVO 2023, GameMill ha annunciato che il perfido Plankton dell'universo di SpongeBob si unirà al roster di lottatori di Nickelodeon All-Star Brawl 2. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare qui sotto.

Plankton si unisce quindi ai colleghi SpongeBob, Patrick e Squiddi e tutte le altre celebrità Nickelodeon già confermate per il gioco, tra cui Jimmy Neutron, le Tartarughe Ninja e Aang da Avatar: The Last Airbender.

Dato che questo personaggio ha una statura minuscola, per rivaleggiare con gli altri lottatori Plankton piloterà un robot con le sue fattezze armato di lanciafiamme, razzi propulsori e mitragliatrici.