PS5 in stile Marvel's Spider-Man 2 ancora disponibile al preordine su Amazon: arriva il 1° settembre

Manca meno di un mese all'uscita del nuovo modello di PS5 standard in stile Marvel's Spider-Man 2. Il 1° settembre 2023 sarà disponibile questa versione della console di Sony e, al momento della scrittura, è ancora possibile fare il preordine su Amazon al prezzo ufficiale di 659.98€. Potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta come al solito di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che pagherete sarà pari alla cifra più bassa apparsa su Amazon tra il momento del vostro preordine e il momento della spedizione. In altre parole, nel caso venga fatto uno sconto, quello si applicherà automaticamente al vostro ordine senza che dobbiate fare alcunché. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

In termini di contenuto, avrete chiaramente una PS5 standard (ovvero con lettore ottico) con estetica speciale ispirata a Marvel's Spider-Man 2. Non manca poi il controller speciale sempre a tema Marvel's Spider-Man 2 e, infine, un codice per fare il download. Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 20 ottobre 2023, quindi dovrete comunque attendere prima di poter giocare, anche se la console arriverà a inizio settembre.