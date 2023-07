Nickelodeon All-Star Brawl 2: data di uscita forse svelata da Amazon e altri rivenditori

Come segnalato da Eurogamer, la divisione inglese di Amazon e altri rivenditori noti come Best Buy negli USA potrebbero aver svelato in anticipo la data di uscita di Nickelodeon All-Star Brawl 2, che a quanto pare è fissata al 28 ottobre 2023.

GameMill ha annunciato il nuovo picchiaduro simil Smash Bros. giusto pochi giorni fa indicando l'autunno 2023 come periodo di uscita. A questo punto è plausibile che il publisher abbia già in programma una data precisa che svelerà solo in un secondo momento, magari accompagnata da un gameplay trailer e informazioni sul gioco. Per saperlo con certezza non resta che attendere.