Helldivers 2: possibile mese di uscita su PS5 e PC svelato da Tom Henderson

Chiaramente si parla di informazioni non ufficiali da prendere con le pinze in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Sony o gli sviluppatori di Arrowhead Game Studios.

Tale documento è stato inviato a vari content creator, uno dei quali lo ha condiviso con Insider Gaming a patto di rimanere anonimo, in cui viene detto che possono "menzionare che il gioco uscirà a ottobre". Sfortunatamente non è stato indicato un giorno preciso di pubblicazione.

Helldivers 2, la data di uscita verrà svelato durante uno State of Play?

Il tempismo vuole che quest'indiscrezione sia arrivata poche ore dopo che l'ESRB statunitense ha classificato Helldivers 2 nel suo database, il che spesso (ma non sempre) accade quando un gioco si avvicina al debutto nei negozi. Tra l'altro, stando all'ente di classificazione statunitense Helldivers 2 è un gioco adatto solo a un pubblico adulto, in quanto contiene fiumi di sangue e smembramenti.

Per il momento sappiamo che Helldivers 2 porterà un po' di sana democrazia su PS5 e PC nel corso del 2023. A questo punto non è escluso che la data di uscita verrà svelata durante un nuovo evento PlayStation, visto che tra Project Q e il tanto chiacchierato nuovo modello di PS5, i tempi sembrerebbero maturi per una nuovo State of Play.