Helldivers 2 è stato classificato dall'ESRB, che lo descrive come un bagno di sangue

L'ESRB ha aggiunto la classificazione di Helldivers 2 nel suo database. Non solo questo sembrerebbe confermare la finestra di lancio del 2023 su PS5 e PC promessa da Arrowhead Studios, ma ci offre anche qualche dettaglio in più su questo sparatutto multiplayer in terza persona cooperativo, dove a quanto pare fiumi di sangue e smembramenti sono all'ordine del giorno.

Helldivers 2 ha infatti ricevuto il rating M (Mature, ovvero raccomandato solo a chi più di 17 anni), proprio per la "violenza intensa" e la presenza di "sangue e gore". Andando più nello specifico i giocatori possono aspettarsi "spari realistici, urla di dolore ed effetti di schizzi di sangue" e campi di battaglia che "presentano macchie di sangue e cadaveri smembrati". E nel caso un giocatore decidesse di infierire su un nemico abbattuto causerà "ulteriori effetti di schizzi di sangue e smembramenti".

Considerando la presenza del fuoco amico inoltre non ci stupiamo che possano crearsi anche situazioni in cui i giocatori involontariamente "sparano e uccidono civili umani durante le missioni di salvataggio". Del resto portare la democrazia nella galassia ha il suo prezzo.