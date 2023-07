Front Mission 2 Remake: un trailer presenta le caratteristiche del gioco e conferma l'italiano

Forever Entertainment e gli sviluppatori di Storm Trident hanno pubblicato un nuovo trailer di Front Mission 2 per Nintendo Switch, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il filmato in circa 1 minuto riassume le caratteristiche salienti del gioco, che propone combattimenti a turni in cui piloteremo dei mech, chiamati Wanzer. Sarà possibile modificarli di tutto punto in base alle nostre esigenze e, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, anche dal punto di vista estetico. Gli scontri si svolgeranno all'interno di ambientazioni urbane ammodernate appositamente per questo rifacimento. Il trailer inoltre conferma la localizzazione in italiano per quanto riguarda testi e interfaccia di gioco.