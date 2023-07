Fate/Samurai Remnant: un nuovo trailer per l'action RPG per PC, PlayStation, e Switch

Il filmato introduce alcuni dei personaggi centrali della storia, mostrando anche dei brevi spezzoni di gameplay dove sfoggiano le loro abilità magiche in combattimento. Purtroppo il video è completamente doppiato in giapponese e privo di sottotitoli in inglese, il che rende il tutto di difficile comprensione per il pubblico occidentale.

Fate/Samurai Remnant arriva a settembre su PC e console

Fate/Samurai Remnant sarà disponibile in tutto il mondo per PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) a partire dal 29 settembre 2023.

Si tratta di un nuovo action RPG nato da una collaborazione con Type-Moon e che rappresenta una sorta di spin-off della serie Fate. Ambientato nell'era Keian del periodo Edo, i giocatori vestiranno i panni del giovane Miyamoto Iori che suo malgrado si trova coinvolto nella Holy Grail War rappresentata dal "Waxing Moon Ritual".

Quest'ultimo è un rito dove sette coppie di Masters e Servants, ovvero degli spiriti di personaggi storici come Jeann D'Arc, Miyamoto Musashi e Takao Dayu, si danno battaglia per ottenere il Waxing Moon, in grado di esaudire qualunque desiderio.