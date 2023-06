Front Mission 1st Remake arriva su PC, PlayStation e Xbox: data d'uscita e trailer

Front Mission 1st: Remake è in arrivo anche su PC, PlayStation e Xbox, dopo il lancio in esclusiva su Nintendo Switch: la data d'uscita è fissata per il 30 giugno 2023, al prezzo di 34,99 euro su tutte le piattaforme in questione e uno sconto del 10% fino al 12 luglio.

Dopo il suo arrivo su Nintendo Switch, Front Mission 1st: Remake sarà dunque disponibile anche su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, completando di fatto la sua transizione multipiattaforma.

Si tratta del remake del primo capitolo della storica serie di strategici ad ambientazione fantascientifica di Square Enix, con una demo che è disponibile da oggi per PC su Steam.

Oltre a una grafica completamente rifatta da Forever Entertainment, Front Mission 1st: Remake introduce anche altre novità in termini di gameplay e meccaniche di gioco, rendendo il tutto più moderno e al passo con le esperienze attuali, ma mantenendo comunque inalterato il fascino originale.

All'interno troviamo una nuova modalità, la colonna sonora originale e in forma riarrangiata in maniera orchestrale oltre a nuove scene d'intermezzo e una grafica completamente rifatta in 3D, utilizzando la vecchia inquadratura isometrica ma introducendo una costruzione di ambientazioni e mech totalmente tridimensionale.

Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Front Mission 1st: Remake in versione Nintendo Switch, in attesa del lancio sulle altre piattaforme fissato dunque per il 30 giugno 2023. Nel frattempo, Front Mission 2: Remake su Nintendo Switch è stato rinviato.