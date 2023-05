Front Mission 2: Remake rinviato su Nintendo Switch, ecco la nuova finestra di lancio

Front Mission 2: Remake è stato rinviato su Nintendo Switch: originariamente previsto per giugno, il gioco ha una nuova finestra di lancio, fissata da Forever Entertainment al terzo trimestre di quest'anno.

Annunciato nel febbraio del 2022, Front Mission 2: Remake richiede a quanto pare tempistiche di sviluppo più lunghe e ulteriori rifiniture al fine di soddisfare le aspettative dei fan della serie, come ha spiegato il publisher.

"La decisione di rinviare l'uscita non è stata presa alla leggera, ma in accordo con il team di sviluppo vogliamo essere sicuri di avere tempo sufficiente per aggiungere il maggior numero di funzionalità possibile mentre procediamo con le dovute implementazioni e i test, così da incontrare le vostre aspettative per un remake moderno."

"Comprendiamo l'attesa nei confronti di Front Mission 2: Remake e l'entusiasmo che avete mostrato nel corso della lavorazione. Vi assicuriamo che siamo pienamente determinati a consegnarvi un remake rifinito e fedele al franchise che amate."

"Al momento non possiamo fornirvi una data di uscita precisa, ma vi assicuriamo che stiamo lavorando senza sosta per completare il progetto il prima possibile, puntando a lanciare il gioco nel corso del terzo trimestre di quest'anno."