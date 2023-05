Team17 e Absolutely Games, un gioco misterioso annunciato con un teaser trailer

Team17 e Absolutely Games hanno annunciato un gioco misterioso con il teaser trailer che potete vedere qui sotto. In pratica il nome del progetto è censurato, come nei documenti governativi riservati.

Pare tuttavia che il codice morse che accompagna il post di presentazione indichi il 31 maggio come data per l'effettivo reveal: probabilmente sarà allora che sapremo come si chiama questo titolo, a che genere appartiene e su quali piattaforme sarà disponibile, nonché magari quando.

Al momento le uniche informazioni accessibili sono quelle relative al team di sviluppo, Absolutely Games, a quanto pare specializzato nella realizzazione di strategici per diverse piattaforme, incluso PC e console di nuova generazione. Sarà una produzione cross-gen? Probabile.

Nel teaser si vedono scene che sembrano tratte dalla seconda guerra mondiale, dunque magari questo misterioso "redacted" sarà appunto uno strategico a sfondo bellico. Come detto, non resta che attendere il 31 maggio per saperne di più.