Minecraft 1.20 Trails and Tales: il grosso aggiornamento ha una data d'uscita

Mojang e Microsoft hanno finalmente annunciato la data d'uscita per l'aggiornamento Trails and Tales di Minecraft, ovvero l'update 1.20 che era atteso da tempo e ha iniziato a mostrarsi già attraverso gli snapshot, in arrivo in forma completa il 7 giugno 2023.

Si tratta di un aggiornamento con download gratuito e automatico, che introduce diverse novità sul celebre titolo Mojang. Potete conoscerlo meglio leggendo il post sul blog ufficiale di Minecraft, ma varie caratteristiche erano comunque emerse già nei mesi scorsi, svelate in maniera progressiva.



Proprio alcuni giorni fa avevamo visto il trailer su Sniffer e nuovo bioma, ovvero uno dei mob introdotti in questa versione oltre a una nuova ambientazione ispirata ai ciliegi in fiore giapponesi, ma si tratta solo di alcuni degli elementi aggiunti con questo update.

L'introduzione più interessante è probabilmente l'Archeologia, che consentirà ai giocatori di trovare nuovi oggetti come blocchi misteriosi che vanno ripuliti attraverso speciali pennelli da archeologo per svelare parti di reperti archeologici che possono essere combinati tra loro, come riferito in precedenza.

Oltre a questo ci saranno varie novità riguardanti armature e personalizzazioni, boschi di bambù e materiali derivati, zattere da costruire, scudi con emblemi, insegne e tante altre novità previste, oltre ai cammelli che si aggiungono alla fauna del gioco. Dopo la pre-release 1, dunque, Trails and Tales sarà infine disponibile dal 7 giugno.