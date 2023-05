Forspoken: In Tanta We Trust, espansione disponibile su PS5 e PC, trailer di lancio

Come da programma, Square Enix ha pubblicato oggi la nuova espansione di Forspoken intitolata In Tanta We Trust, che viene celebrata da un trailer di lancio nel quale possiamo vedere qualcosa dei nuovi contenuti in arrivo.

Ne avevamo visto un gameplay trailer all'inizio del mese e adesso è tempo di provarla direttamente: In Tanta We Trust è un DLC aggiuntivo scaricabile che rappresenta una sorta di prequel della storia principale, mettendo in scena eventi che risalgono a 25 anni prima dell'arrivo di Frey ad Athia, ovvero alla storia principale di Forspoken.

La protagonista, in questo caso, si trova a cercare di sradicare il male dal mondo di gioco, ritrovandosi proiettata attraverso il tempo nel momento della battaglia leggendaria che ha devastato Athia e portato i Tanta alla follia. Supportata da Tanta Cinta e da un nuovo set di abilità magiche inedite, Frey si troverà a cercare di salvare il mondo in questa nuova situazione, proprio durante il "Purge of the Rheddig" e in un'ambientazione diversa con momenti di gioco mai visti prima.

Con il DLC, oltre a una nuova storia, arrivano anche nuove abilità e il supporto di Tanta Cinta, in grado di fornire ulteriori elementi di gameplay da sfruttare e trasformando l'esperienza originale di Forspoken con qualcosa di nuovo rispetto al gioco base. Tra nuovi eventi, magie, abilità da sbloccare e conseguenti scelte strategiche da adottare, oltre a nuove combo, In Tanta We Trust consente di rinnovare l'esperienza di Forspoken in maniera notevole. Nel frattempo, Square Enix ha annunciato la chiusura di Luminous Productions come team a sé stante, assorbito dal publisher.