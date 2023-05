The Lord of the Rings: Gollum, Daedalic chiede scusa ai giocatori

Daedalic Entertainment ha pubblicato un post in cui chiede scusa per la scarsa qualità di The Lord of the Rings: Gollum, cercando di spiegare cos'è successo e impegnandosi a risolvere i problemi tecnici riscontrati da alcuni utenti.

Stroncato dai voti della critica, The Lord of the Rings: Gollum ha sostanzialmente deluso le aspettative dei pur numerosi appassionati de Il Signore degli Anelli per via di un gameplay datato e derivativo, nonché per una realizzazione tecnica molto al di sotto degli attuali standard.

"Vogliamo scusarci sinceramente per l'esperienza deludente che molti di voi hanno avuto con The Lord of the Rings: Gollum al lancio. Siamo consapevoli e profondamente dispiaciuti del fatto che il gioco non abbia soddisfatto le aspettative che avevamo stabilito per noi stessi e per la nostra appassionata community. Vi preghiamo di accettare le nostre scuse."

"Il nostro obiettivo come studio, e come appassionati de Il Signore degli Anelli, è sempre stato quello di raccontare un'avventura a base narrativa che fosse coinvolgente e avvincente. Creare una storia utilizzando come base la Terra di Mezzo è dunque stato un grande onore, ma anche la sfida più difficile che abbiamo mai affrontato."

"Qui in Daedalic comprendiamo che il successo di un gioco sia legato al divertimento e alla soddisfazione degli utenti. Prendiamo in grande considerazione il vostro feedback e stiamo ascoltando con attenzione le vostre voci, leggendo i vostri commenti e analizzando le critiche costruttive e i suggerimenti che ci avete fornito."

"Il nostro team di sviluppo sta lavorando diligentemente per risolvere i bug e i problemi tecnici che molti di voi hanno riscontrato. Ci impegnamo a mettere a vostra disposizione le patch necessarie affinché possiate fruire del gioco al massimo del suo potenziale."

"Di nuovo, ci scusiamo profondamente per qualsiasi inconveniente causato e vi ringraziamo per la comprensione in questo momento. Continueremo a tenervi aggiornati sui progressi e saremo trasparenti in merito alle patch e ai miglioramenti in arrivo. La vostra passione e dedizione come giocatori sono ciò che ci ha dato la determinazione di fare le cose nel modo giusto."

