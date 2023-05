Microsoft e Activision, nell'appello la CMA accusata di aver commesso gravi errori

Nell'istanza di appello contro il blocco dell'acquisizione di Activision, Microsoft ha fondamentalmente accusato la CMA di aver commesso gravi errori, in particolare di aver valutato in maniera sbagliata l'attuale situazione del mercato cloud e le quote della casa di Redmond in tale frangente.

Come sappiamo, Microsoft ha fatto appello contro il blocco dell'acquisizione di Activision in UK e il documento depositato dall'azienda è stato reso pubblico, consentendoci di capire quali siano le argomentazioni sottoposte al CAT nella speranza che annulli la decisione dell'antitrust inglese. La prima udienza avverrà a breve: il 30 maggio.

Il primo punto riguarda proprio la situazione del mercato cloud e le conclusioni che la CMA avrebbe tratto in maniera erronea, specie in merito alla posizione di Microsoft, ignorando la possibilità che gli utenti passino al gaming nativo e inquadrando il cloud come un segmento separato.

Il secondo punto del documento accusa la commissione inglese di non aver considerato gli accordi commerciali a lungo termine sottoscritti da Microsoft con diverse piattaforme cloud per lo streaming dei suoi giochi, inclusi quelli di Activision dopo l'eventuale acquisizione.

Il terzo punto sottolinea come la conclusione che Activision avrebbe portato comunque i propri titoli sulle varie piattaforme cloud al di là dell'acquisizione è irragionevole e ci si è giunti in una maniera iniqua rispetto alle procedure dell'antitrust.

Il quarto punto sostiene che le constatazioni della CMA secondo cui Microsoft avrebbe avuto la capacità e l'intenzione di danneggiare le altre piattaforme cloud limitando l'accesso ai contenuti di Activision dopo l'acquisizione sono illecite. Nello specifico, l'analisi presenterebbe quattro errori che la rendono irragionevole e/o sproporzionata.

Il quinto e ultimo punto dell'appello riguarda la valutazione degli impegni presi da Microsoft, rispetto a cui la CMA avrebbe commesso una serie di errori, omissioni e illeciti.