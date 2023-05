Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War è gratis su Steam, riscattatelo finché siete in tempo

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War è completamente gratis su Steam e lo rimarrà fino all'1 giugno 2023. Una volta riscattato sarà aggiunto alla libreria e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.

Se siete interessati potrete reclamare gratuitamente il gioco sullo store di Valve tramite questo indirizzo.

Warhammer 40.000 Gladius - Relics of War è uno strategico a turni di Proxy Studios e il primo 4X ambientato nell'universo di Warhammer 40.000. I giocatori potranno guidare una tra le quattro fazioni disponibili (Astra Militarum, Space Marines, Orks o Necrons) con l'obiettivo di trovare e sfruttare le risorse del pianeta Gladius Prime, in particolare quelle archeologiche.

Proprio ieri è stato pubblicato il DLC a pagamento Firepower Pack e un aggiornamento maggiore, che ha introdotto nuovi contenuti gratuiti, tra cui una nuova unità, i Tyrannocyte, apportato diverse modifiche al bilanciamento e risolto svariati bug. Inoltre, segnaliamo che al momento che tutti gli altri DLC pubblicati in passato sono in offerta prezzo scontato.

Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War è stato generalmente apprezzato dalla critica e ne parliamo bene anche nella nostra recensione realizzata da Simone Tagliaferri, che afferma:

"Warhammer 40,000 Gladius - Relics of War è un buon 4X incentrato sul lato militare che merita di poter crescere. Non è una produzione immensa, ma è uno di quei titoli capaci di occupare molte ore grazie alla sua profondità e nonostante qualche problema. Insomma, se siete appassionati del mondo di Warhammer e non vi spaventano i turni (in verità se siete dei veri appassionati di Warhammer il problema non dovreste nemmeno porvelo), questo è il gioco che fa per voi."