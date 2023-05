Battlefield 2042, le novità della Stagione 5: Nuova Alba

Ci avventuriamo alla scoperta delle novità della Stagione 5: Nuova Alba di Battlefield 2042, per capire come si sta evolvendo lo sparatutto di DICE.

Senza attendere il termine della Stagione 4, i ragazzi di Dice hanno rivelato le carte che comporranno la mano del nuovo aggiornamento di Battlefield 2042, ovvero Stagione 5: Nuova Alba. Nonostante qualche Nota degli sviluppatori avesse anticipato su quali contenuti si sarebbe posata l'attenzione di programmatori e designer, ora abbiamo a disposizione il pacchetto completo di informazioni, che fin da subito si dimostra ricco e variegato, sufficiente a garantire ai giocatori altri mesi con un GaaS fresco e dinamico. Le attenzioni della Stagione 5: Nuova Alba sono tutte rivolte a esaltare il "Combined Arms", ovvero lo stile combattimento misto tra fanteria e veicoli con una nuova mappa studiata su questa filosofia, rinnovare il sistema di gestione della squadra e a integrare sempre più The Vault con i contenuti di Battlefield 2042, rendendo la barriera tra essi sempre più sottile.

Le nuove dinamiche di squadra in Battlefield 2042 Battlefield 2042 Il gioco di squadra è il modo più efficace per divertirsi in Battlefield. Ne siamo convinti noi e ne sono convinti anche gli sviluppatori che a più riprese hanno cercato di potenziare e migliorare l'interazione fra giocatori all'interno dell'esperienza di gioco. I risultati, però, allo stato attuale del gioco non sono convincenti e così i ragazzi del team di sviluppo hanno lavorato duramente per migliorare questo aspetto. L'interfaccia dev'essere più intuitiva, ci dev'essere più libertà di gestione della squadra, oltre che una maggiore ricompensa nel momento in cui un giocatore segue le indicazioni del proprio capo squadra. Questi tre elementi sono quelli che ritroveremo all'interno di Battlefield 2042. L'aspetto più interessante riguarda gli Ordini di Squadra: il caposquadra seleziona l'obiettivo, ogni giocatore può indicare l'intenzione di seguirlo, così da comunicargli il suo interesse verso l'obiettivo designato. Lottare per l'obiettivo insieme agli altri giocatori conferirà punti esperienza extra, potendo aiutare concretamente il gioco di squadra nell'interesse di tutti, anche il proprio. Gli Ordini di Squadra arriveranno in un secondo momento con l'update 5.1, ma tutti gli altri miglioramenti a interfaccia, creazione di squadra e a menù per tutte le dinamiche di ingresso e uscita saranno presenti sin dal lancio.

Una nuova mappa: Reclaimed Battlefield 2042 Nella nuova mappa Reclaimed la guerra si sposta in una zona remota e selvaggia della Repubblica Ceca. Il conflitto su larga scala di Battlefield 2042 ha inghiottito anche queste terre, e pur avendole devastate, cinque anni dopo torna a farsi strada. La mappa è composta da sei diverse zone ed è stata studiata in funzione del "Combined Arms" per cui in più di un'occasione avremo a che fare con zone studiate per creare situazioni di combattimento misto tra fanteria e veicoli corazzati. La mappa è così composta: A1 - Si tratta della zona dell'incidente, dove si combatte ai margini di un treno deragliato. I container creano una zona di combattimento particolarmente aperta, perfetto per gli scontri a media distanza tra la fanteria e l'incursione di veicoli sul campo di battaglia. B1 - La zona di atterraggio. B1 consta di uno spazio aperto, ma la cui morfologia del terreno e la disposizione di molte coperture lo rendono perfetto per incredibili combattimenti dalla corta distanza. In questo caso bisogna prestare attenzione agli attacchi aerei, perché una volta che la vegetazione è stata abbattuta dalle esplosioni non è difficile sorvolare a bassa quota e si apre così spazio per gli attacchi aerei. C1 - Si tratta di un capannone al cui interno si trovano un paio di turbine, dove lo spazio non manca. È una zona perfetta per gli scontri a fuoco a medio-corta gittata, essendo senza soffitto, non è immune dalle incursioni con velivoli. C2 - Il magazzino militare è uno spazio molto più angusto, protetto da attacchi verticali e dagli spazi ridotti. Qua il combattimento è esclusivamente ravvicinato, con coperture indistruttibili da sfruttare al meglio. Da qui si va in D1: un bunker sotterraneo in cui domina il combattimento ravvicinato, ma per entrarvi sarà necessario evitare la difesa dell'artiglieria pesante e dei veicoli che ne proteggeranno gli ingressi. Gli sviluppatori sono molto fieri di questa zona che non faticano a definire quella più interessante della mappa Reclaimed. E1 - Appena usciti dal bunker, E1 offre gli spazi perfetti per accogliere cingolati e corazzati. Strade larghe e prive di ostacoli ruotano attorno a i Silos che caratterizzano l'area. Ci sono poche coperture e facilmente aggirabili. Il paradiso dei mezzi pesanti.

Le nuove armi e i nuovi gadget Battlefield 2042 La Stagione 5: Nuova Alba, è ricca di nuove armi e gadget e lo sforzo degli sviluppatori si è concentrato nel creare strumenti adatti a supportare le "Combined Arms" e le meccaniche di squadra, che vogliono essere il fulcro degli aggiornamenti della Stagione 5. XCE BAR è un fucile da cecchino, che ha un'ampia capacità di supportare modifiche e gadget, oltre a una notevole potenza di fuoco. Questo consente al giocatore di cambiare Setup del fucile per adeguarsi al meglio alla situazione di combattimento in cui si trova e al tipo di distanza che i propri colpi devono coprire. Tornano da Battlefield 4 alcune armi molto apprezzate, come il fucile d'assalto GEW-46, che ha un basso rinculo con raffiche di fuoco brevi, perfetto per gli scenari di combattimento offerti da Reclaimed. BFP.50 è una potente pistola che accompagna il fuoco primario, fornendo grandi quantità di danno a distanza molto ravvicinata. La granata a molla fa parte dei nuovi gadget della Stagione 5 di Battlefield 2042. Prima di esplodere effettua un salto che la rende una perfetta avversaria della fanteria mobile. La Granata AT invece è un'arma efficace contro i carri armati, esplode al contatto e infligge ingenti danni. Per finire troviamo anche le mini granate, che possono essere lanciate più lontano e più velocemente di quelle standard, pur bilanciate da un danno sul colpo inferiore.

I progressi di The Vault Battlefield 2042 Durante la stagione 5 di Battlefield 2042, un altro intento degli sviluppatori è quello di bilanciare completamente l'arsenale di armi di The Vault. I complementi di All-out warfare verranno resi compatibili con tutte le armi. Il lavoro degli sviluppatori sarà lungo e complesso, perché le armi di The Vault non sono mai state considerate in funzione dello sviluppo dei complementi. Si inizierà con i fucili d'assalto e di precisione: M16A3, A-91, M416, MTAR-21, AEK-971 e GOL Sniper Magnum. M16A3 e AEK-971 sono già compatibili con tutti i complementi e i feedback serviranno per poter velocizzare il lavoro anche per le altre armi. Anche le skin universali saranno a disposizione per tutte le armi, senza più limitazioni legate all'origine della stessa, a cavallo di tutto The Vault.

Battlepass e nuovo aggiornamento alla mappa Battlefield 2042 Un nuovo battlepass è alle porte con due nuove fazioni che porteranno tanti elementi estetici a cavallo dei cento livelli da sbloccare, assieme a un XP booster. Ci sono 5 skin leggendarie. Chi ha supportato il gioco con il Pass del primo anno, riceverà una skin epica e un ulteriore incremento dell'esperienza, durante le prime due settimane della stagione. Dalla prima stagione tutte le mappe sono state piano a piano rilavorate, e infatti questa stagione vede l'arrivo di Hourglass 2.0. Le dimensioni della mappa sono state ridotte per mantenere i combattimenti ravvicinati. Sono state aggiunte più coperture, volendo rendere la mappa più a misura di soldato. In generale la dimensione di maggiore densità propria di tutti gli aggiornamenti alle mappe di Battlefield 2042 è rimasta intaccata. Il villaggio fuori città per esempio, si è trasformato in una vera e propria base militare, con coperture di sabbia e munizioni proprio a lato degli edifici. Anche il senso di decadimento accentuato nel resto della mappa, tanto che il ponte è crollato per lasciare spazio a un enorme cratere. È stata poi aggiunta una zona inedita sotterranea, nella metropolitana, per incentivare ancora di più i momenti di scontro frenetici a corta gittata. Gli aggiornamenti sono finiti, ma oltre alla conferma che ci sarà un evento di metà stagione, ci è stato anticipato che tanto altro verrà aggiunto al gioco durante i prossimi mesi. Oltre ai classici miglioramenti sistematici, verrà data attenzione ai veicoli, in quanto ad arsenale e carico, in modo da definirne un'area di competenza sempre più specifica.

L'aggiornamento della Stagione 5 è atteso per i primi di giugno e continua a insistere nel migliorare Battlefield 2042 al punto che con Hourglass 2.0 non ci sarà più alcuna mappa uguale alla propria versione di lancio. Il gioco di squadra viene sostenuto da nuove meccaniche gestionali e una nuova mappa viene inclusa al computo totale. The Vault è sempre più completo e in sintonia con l'avanzamento tecnico di Battlefield 2042. Nonostante gli anni, lo sparattutto di Dice non accenna a fermarsi con lo sviluppatore che si dimostra ancora attento al feedback dei giocatori e costante nel lavorare alla propria creatura.