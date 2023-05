Destiny 2, trailer e dettagli per la segreta 'Spettri dal Profondo'

Destiny 2 ha visto oggi il lancio della nuova segreta "Spettri dal Profondo", che Bungie ha presentato con il trailer che trovate qui sotto. Si tratta della prima segreta del 2023 per L'Eclissi e ci condurrà a visitare le profondità marine di Titano per combattere l'alveare lucente.

Parte della Stagione del Profondo di Destiny 2: L'Eclissi, la segreta ci vedrà affrontare gli abissi nel tentativo di ottenere tesori e ricompense eccezionali, come un set di armatura inedito, un nuovo fucile laser esotico da telascura e il titolo di Ghul.

Inoltre, chi riuscirà a completare la segreta entro il 22 agosto potrà acquistare la spilla e la felpa speciali di "Spettri del Profondo", disponibili nel Bungie Store tramite le Ricompense di Bungie.

Per accedere alla nuova segreta, i giocatori dovranno acquistare la Chiave delle segrete de L'Eclissi per 2000 monete d'argento o l'edizione L'Eclissi + Pass annuale, che include tutti i contenuti dell'anno in corso di Destiny 2.

La Stagione del Profondo è iniziata questa settimana, portando i guardiani su Titano per aiutare un vecchio amico e investigare su un grande enigma nascosto sotto la superficie delle onde. I giocatori potranno immergersi nell'avventura scoprendo le nuove missioni della storia stagionale, l'attività stagionale "Recupero", la nuova attività di pesca e molto altro.

Inoltre, Bungie ha annunciato che il prossimo Destiny Showcase si terrà il 22 agosto 2023 e che Destiny 2: La Forma Ultima vedrà il ritorno di Nathan Fillion nei panni dell'amato personaggio Cayde-6.

Infine, Bungie ha presentato Marathon, uno sparatutto fantascientifico focalizzato sul PvP e il primo progetto completamente nuovo dello studio in più di un decennio. Maggiori dettagli su Marathon possono essere trovati qui.